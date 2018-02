Desemprego em outubro é o menor em oito anos

O índice de desemprego no Brasil em outubro ficou em 6,1%, o menor já registrado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em sua metodologia atual, adotada em março de 2002. Segundo os dados divulgados nesta quinta-feira pelo instituto, houve uma redução de apenas 0,1 ponto percentual no índice em relação a setembro, mas sobre outubro do ano passado a queda foi de 1,4 ponto percentual (ou 7,5%). De acordo com o instituto, 1,4 milhão de pessoas estavam sem emprego em outubro, mesmo número do mês anterior. Segundo o IBGE, 22,3 milhões estavam trabalhando em outubro, numa alta de 3,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O IBGE apontou ainda que a renda média dos trabalhadores ficou estável em relação a setembro (R$ 1.515,40), mas registrou um aumento de 6,5% em relação a outubro do ano passado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.