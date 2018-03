Desempenho do PIB brasileiro foi 6º melhor do G20 em 2009

O desempenho da economia brasileira em 2009, que registrou queda de 0,2% do PIB, deve ser o sexto melhor entre os países do G20, grupo que reúne as maiores economias desenvolvidas e emergentes do mundo.

Nesse grupo, foram pouquíssimos os países que tiveram crescimento do PIB em um ano de crise econômica mundial.

O melhor desempenho foi o da China, que registrou aumento de 8,7% do PIB em 2009.

A Índia, segundo previsões da OCDE, teria registrado um crescimento de 5,6% em 2009.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O PIB da Indonésia, também de acordo com estimativas, deve aumentar 4,5% em 2009, segundo previsões da OCDE. O país registrou crescimento nos primeiros trimestres do ano.

A Austrália é outro país que conseguiu ampliar seu PIB apesar da crise econômica. O aumento foi de 2,7%, segundo estatísticas oficiais.

O PIB da Coreia do Sul ficou praticamente estável, com leve alta de 0,2%.

Economias ricas

Apesar da queda, o desempenho do PIB brasileiro no ano passado ficou bem acima do registrado pelas economias ricas e de outros grandes países emergentes, como a Rússia, a África do Sul e o México.

O PIB dos Estados Unidos, a maior economia mundial, sofreu queda de 2,4% em 2009. No Japão, a retração foi ainda maior, de 5%, segundo dados oficiais.

A União Europeia, que também é membro do G20, como as principais economias do bloco, registrou diminuição média do PIB de 4,2%.

Na França, o encolhimento da economia deve ser menos acentuado do que em outros grandes países do bloco.

A previsão do governo indica que a retração deve ser de 2,2%, bem abaixo dos números oficiais já divulgados pela Alemanha, Itália e pela Grã-Bretanha, que registraram queda de 5% do PIB.

Emergentes

Outras economias emergentes que integram o G20 sofreram retrações do PIB bastante acentuadas no ano passado.

Na Rússia, a queda foi de 7,9% e, no México, de 6,5%.

A Turquia prevê diminuição de 5,8% da soma global de suas atividades econômicas.

O PIB da África do Sul caiu 1,8%, de acordo com números oficiais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.