Desempenho do PAC se reflete em emprego, diz ministra A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, afirmou nesta quinta-feira (13), durante o primeiro Encontro Estadual com Novos Prefeitos e Prefeitas, realizado em Ribeirão Preto, São Paulo, que o bom desempenho do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) se reflete em emprego e renda. "Falar em pessimismo numa economia que garante praticamente pleno emprego me parece contrassenso. O Brasil é um dos países do mundo com menor taxa de desemprego", disse. Segundo ela, o emprego em obras de infraestrutura cresceu 77% desde o lançamento do PAC, ao passo que a média de geração de emprego, no mesmo período, foi de 33%.