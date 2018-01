Desembargadora é acusada de assédio Funcionários do Tribunal Regional Federal (TRF) acusam a desembargadora Marisa Santos de assédio moral. Segundo o sindicato da categoria, ela humilhou e ofendeu servidores do TRF durante reunião para cobrar resultados. Ela usou termos como "cretino", "imbecil" e "péssimos" para se referir aos funcionários. O encontro foi gravado. A presidente do TRF, Marli Ferreira, negou a acusação de assédio moral.