Desembargadora é 1ª mulher a assumir governo de AL

A posse da desembargadora no comando do Estado só foi possível porque o vice-governador José Wanderley (PMDB) e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Toledo (PSDB), justificaram a impossibilidade de assumir o cargo, alegando que estarão em viagem neste período. Para o governador, a posse da desembargadora é uma homenagem à semana da mulher.

Durante o período da sua permanência no comando do Executivo, a presidente do TJ irá despachar no Palácio República dos Palmares e irá participar de várias atividades ligadas ao Dia Internacional da Mulher, na próxima segunda-feira. No TJ-AL, Elisabeth será substituída nesses cinco dias pelo vice-presidente, desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo.