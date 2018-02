Desembargador multa Requião em R$ 50 mil O desembargador Edgard Lippmann Júnior aplicou multa de R$ 50 mil ao governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), por ofensas à Justiça. Também mandou que a Rádio e Televisão Educativa do Paraná veicule a cada 15 minutos, no dia 22, nota de desagravo da Associação dos Juízes Federais. Lippmann havia proibido Requião de atacar desafetos pela RTVE. Na terça-feira, a TV veiculou imagens de Requião com a tarja "censurado pelo desembargador Lippmann".