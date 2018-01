Desembargador do Rio critica declarações de Suplicy O presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Marcus Faver, classificou de "irresponsáveis" as declarações do senador petista Eduardo Suplicy, que disse ter recebido informação de que um juiz e dois desembargadores cariocas teriam participação na morte do prefeito Celso Daniel. Eles fariam parte de uma quadrilha que atua na área de trasportes. "Essa declaração parece ser mais uma irresponsabilidade do senador Suplicy. Trata-se de uma inconseqüência dele. Como eles reagiriam se eu desse entrevistas, dizendo que o tráfico de drogas de São Paulo é comandado por um senador do PT e não apresentasse nenhuma prova ou nomes?", indagou Faver. O desembargador não pretende interpelar Suplicy judicialmente, mas disse que vai "esperar informações mais substanciais e mais responsáveis do senador a esse respeito". Faver disse ainda que o judiciário "não passa a mão na cabeça de ninguém" e lembrou que cinco juízes cariocas estão presos em regime fechado. "Se a declaração não for uma irresponsabilidade, passaremos a ter seis juízes presos", garantiu o desembargador. Suplicy disse ter recebido o telefonema de um homem, na tarde de quinta-feira, que se dizia de Porto Alegre, denunciando a participação dos magistrados do Rio de Janeiro na morte de Celso Daniel. O nome do juiz e a alcunha dos desembargadores teriam sido repassadas anteontem ao secretário-executivo do Ministério da Justiça, Bonifácio de Andrada.