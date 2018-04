Descontração marca encontro de Lula e Obama

A visita do ex-presidente George W. Bush ao Brasil, em 2007, ficou marcada pela frase infeliz de Lula: "Chegamos ao ponto G de nossa relação". Desta vez, a gafe marcante foi a do "pepino". "Digo ao povo do Brasil que estou rezando mais para Obama do que para mim mesmo, porque com apenas 40 dias de mandato, ele já pegou um pepino desses", disse Lula, diante de risadas gerais, em pleno Salão Oval. "Você deve ter falado com a minha mulher ultimamente", brincou Obama.

Na entrevista coletiva, o presidente americano saiu do protocolo e continuou respondendo a perguntas de repórteres brasileiros. A entrevista foi chamada de "maratona de 34 minutos de oportunidade para fotografias" pela equipe de jornalistas setoristas da Casa Branca, o "White House Corps". Obama disse que não vê a hora visitar o Brasil. Perguntado sobre datas, afirmou: "Não sei, mas porque eu cresci no Havaí, acho que é muito importante eu ir pelo menos ao Rio, onde ouvi dizer que as praias são lindas."

E a visita pode começar por Manaus, como dizem os boatos? "Adoraria viajar para a Amazônia, mas tenho impressão de que o Partido Republicano adoraria que eu fosse para a selva e talvez me perdesse por lá", brincou, em uma referência ao presidente Teddy Roosevelt, que quase morreu em uma malsucedida expedição à Amazônia, em 1912. Informado por uma repórter de que as pessoas no Brasil gostam muito dele, Obama disse. "É, ouvi dizer que tenho alguns amigos no Brasil", respondeu. "E eu podia ser brasileiro, absolutamente", disse referindo-se a sua herança mestiça. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.