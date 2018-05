Descarga elétrica mata um em carreata política no CE Uma pessoa morreu e outras 12 ficaram feridas durante uma carreata política ontem em Ibiapina, a 302 quilômetros de Fortaleza. Todos estavam em cima de um trio elétrico, quando foram atingidos por uma descarga elétrica provocada por um fio de alta tensão. Manoel Lima, de 40 anos, que fazia a cobertura fotográfica do evento, teve morte imediata. Ele chegou a ser arremessado para fora do caminhão, tamanha a força da corrente elétrica. Doze pessoas que estavam do lado dele tiveram queimaduras e três estão em estado grave. O acidente ocorreu quando a carreata dos partidários do atual prefeito de Ibiapina, Orismar Diniz, candidato à reeleição, chegava à localidade de Sítio Limão, a dois quilômetros da sede do Município. Impedidos pela atual legislação eleitoral de fazerem showmícios, no Ceará tornou-se comum os candidatos promoverem carreatas com trio elétrico para chamar a atenção dos eleitores.