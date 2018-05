Desafio será unir base em torno de um candidato

Apesar do cenário eleitoral francamente favorável aos candidatos governistas, políticos que apóiam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva alertam que a costura para a sua sucessão é mais complicada do que parece. Como a base é integrada por muitos partidos aliados, o governo federal precisará conciliar todos esses interesses distintos em torno de um candidato comum. "Acho que esse trabalho será o mais complicado de ser feito", reconhece o líder do PSB no Senado, Renato Casagrande (ES), integrante do grupo de apoio de Lula. "Hoje é muito mais fácil para o presidente conseguir escolher um candidato do que amarrar todos os partidos da base em torno dessa candidatura", acrescenta. O problema é real, já que a base hoje engloba mais de uma dezena de legendas em torno da esfera de poder do Palácio do Planalto. Além do PT, partido de Lula, estão nesse grupo PMDB, PP, PSB, PDT, PR, PC do B, PTB, PSC, PRB, PTC, PCB, PT do B, PMN, PV e PHS. Naturalmente, à medida que a popularidade de Lula e o momento econômico do País se mantiverem em alta, maior será a facilidade para que o governo conserve todo esse grupo unido em torno de um objetivo eleitoral comum em 2010. "Não é apenas a imagem do presidente Lula como pessoa física que está contribuindo para que os candidatos governistas venham se destacando nas pesquisas. Há um sentimento geral de um Brasil melhor e quem está alinhado politicamente com o governo tira partido disso. Os aliados do presidente acabam tendo uma vantagem", diz Casagrande.