Derrotados em eleição suplementar no PI vão recorrer

A candidata Maria do Espírito Santo (PMDB) é a nova prefeita do município de Isaías Coelho, eleita em pleito suplementar neste domingo. Em Nossa Senhora dos Remédios, Francisco Pessoa de Brito (PSDB), venceu a eleição. Houve confusão nas eleições nos dois municípios, mesmo com reforço policial. Em Isaías Coelho foi requisitada tropa federal para garantir a realização da nova eleição. Na véspera do pleito, houve apreensão do veículo do prefeito interino e da candidatura do PMDB, sob acusação de compra de votos na zona rural.

Maria do Espírito Santo venceu a eleição com mais de 350 votos de maioria, mesmo tendo duas urnas eleitorais impugnadas, que foram apuradas sub judice. O candidato derrotado Valdemar Mauriz (PSB) já prepara fundamentos para a ação de impugnação de mandato eletivo contra Maria do Espírito Santo. O carro que ela andava com o prefeito interino de Isaías Coelho, Chico de Benigno, foi apreendido pela polícia com material de campanha e uma quantia em dinheiro embaixo do banco, na zona rural.

Em Nossa Senhora dos Remédios, Francisco Pessoa de Brito (PSDB) venceu o pleito, mas o segundo colocado Pedro Pereira Veras Filho (PT) questionou e vai representar contra o prefeito eleito. O ex-prefeito Ronaldo Lages (PTB) foi preso sob acusação de incitar e tumultuar o pleito. Lá foram requisitados 30 policiais militares e uma viatura da Polícia Federal. Foi aberto inquérito policial para apurar crime eleitoral, que será encaminhado ao juiz da zona eleitoral.

O município de Isaías Coelho fica a 407 km ao sul de Teresina, tem uma população de 7.753 habitantes, sendo dos quais, 6,19 mil eleitores. Nossa Senhora dos Remédios fica a 169 km ao norte de Teresina, tem uma população de 8.338 habitantes, sendo 6.321 eleitores.