Derrotado tenta tirar reeleito da prefeitura O candidato derrotado nas eleições de Porto Velho (RO), Lindomar Barbosa Alves (PV), recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral com pedido de cassação do registro do prefeito reeleito, Roberto Sobrinho (PT). No ano passado, o pedido de cassação foi rejeitado pelo Tribunal Regional Eleitoral. De acordo com o recurso, o prefeito teria feito propaganda eleitoral por meio do site oficial da prefeitura, divulgando ações governamentais na página eletrônica e repassando-as a veículos de comunicação. O TRE entendeu que o site apenas divulgou "atos da própria prefeitura". Ainda não há previsão de julgamento do caso pelo TSE.