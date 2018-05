Deputados vão de carro oficial a evento de centrais Enquanto militantes das centrais sindicais chegavam, ontem, em ônibus fretados à Praça Charles Miller, em São Paulo, para a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora (Conclat), carros oficiais da Assembleia Legislativa de São Paulo estavam parados no estacionamento da portaria 23 do Estádio do Pacaembu, destinada ao acesso de políticos e da imprensa. O evento tinha o objetivo de aprovar a Agenda da Classe Trabalhadora, que será entregue aos três pré-candidatos à Presidência, mas acabou como um ato em defesa da continuidade do governo Luiz Inácio Lula da Silva.