Deputados terão salários mantidos Deputados da Assembleia Legislativa da Bahia aprovaram, por unanimidade, uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que garante a manutenção do salário de R$ 12.500 aos parlamentares que forem servidores públicos concursados com mais de dez anos de mandato, caso não sejam mais eleitos. A decisão contraria a política de contenção de despesas que Jaques Wagner (PT) tenta adotar no Estado.