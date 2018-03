Tucanos pedem para ouvir Paulo Okamotto na CPI da Petrobrás

Brasília - Deputados tucanos da CPI da Petrobrás reivindicaram nesta quarta-feira, 10, a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na comissão para explicar as doações da construtora Camargo Corrêa à empresa de eventos do petista e ao Instituto Lula. O vice-presidente da CPI, Antonio Imbassahy (PSDB-BA), e outros três parlamentares do PSDB apresentaram requerimento para convocar o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto. A próxima sessão de votação de requerimentos da comissão será realizada nesta quinta, 11.

As investigações da Operação Lava Jato apontaram que a empreiteira pagou R$ 3 milhões para o Instituto Lula e R$ 1,5 milhão para a LILS Palestras Eventos e Publicidade, empresa do ex-presidente da República, entre 2011 e 2013. É a primeira vez que os negócios do petista aparecem nas investigações. O laudo da Polícia Federal também aponta que a empreiteira repassou um total de R$ 183 milhões para políticos do PSDB, PMDB, PDT, PTB, PPS, DEM, PR e PSB.

Imbassahy vai pedir também pedido de esclarecimentos sobre a visita do ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto Costa à então ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, após a compra da refinaria de Pasadena (EUA). Assinam o requerimento de convocação de Okamotto os deputados Bruno Covas (PSDB-SP), Izalci (PSDB-DF) e o líder da bancada tucana Carlos Sampaio (SP).

Durante as oitivas desta tarde, o deputado Delegado Waldir (PSDB-GO) cobrou a presença espontânea de Lula na CPI para prestar esclarecimentos sobre as doações fora do período eleitoral. "Faça como o presidente Eduardo Cunha. O povo quer saber qual é a participação do ex-presidente Lula (no esquema)", propôs. Parte da bancada do PSDB, entre eles Imbassahy, acredita ser cedo para trazer Lula à comissão.

Depoimentos. A CPI ouviu nesta quarta o depoimento de gerente executivo de engenharia para a área de Abastecimento da Petrobrás, Maurício Guedes. Ele defendeu a construção da refinaria de Abreu e Lima e disse que havia necessidade de atender uma demanda nacional.

O gerente alegou que a estatal estabeleceu um prazo difícil de ser cumprido e que esse teria sido um dos problemas que culminaram com o encarecimento da obra. "Os riscos se confirmaram", comentou. Guedes discordou da condução estratégia do projeto, que levou aos aditivos contratuais com o objetivo de conquistar prazos. "Não está tudo perfeito, evidentemente", admitiu o gerente.