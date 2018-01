Deputados que mais arrecadaram são do PP e do PMDB

A deputada do PP, eleita para o primeiro mandato, é mulher do senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do Partido Progressista. "Minha prestação de contas foi feita ao Tribunal Eleitoral. Qualquer pessoa pode saber quanto gastamos para nos elegermos. Gastamos dentro da realidade da campanha, gastamos o que foi preciso. Declaramos o que gastamos", disse.

Ela se disse surpresa ao saber que foi a parlamentar que mais arrecadou. "É surpresa. Deputados que se elegeram em São Paulo, Minas, Paraná, gastaram menos que eu?", indagou Iracema, que é empresária e filha da ex-deputada federal pelo PSDB Myriam Nogueira e do ex-governador do Piauí Lucídio Portella.

Os dois peemedebistas do Rio fizeram as campanhas mais ricas depois da deputada do PP. Cunha vai para o quarto mandato e pode assumir a presidência da Câmara; Marco Antônio, filho do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, fará seu primeiro mandato. Do total arrecadado, Cunha, o terceiro mais votado do Rio, gastou R$ 6,4 milhões. Com 232.708 votos - R$ 27,56 por voto - registrou "sobra" de quase R$ 417 mil, que foram encaminhados ao partido, segundo ele. Já Marco Antonio Cabral foi o nono mais votado do Rio, com 11.584 votos - R$ 56,77 por voto. / FÁBIO GRELLET e LUCIANO COELHO, ESPECIAL PARA O ESTADO