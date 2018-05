Deputados pró-impeachment comandam o discurso do PP

BRASÍLIA - O PP foi o quarto partido a discursar nesta sexta-feira, 15, na sessão de debates do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Sem a presença do líder, Aguinaldo Ribeiro (PI), que optou por se posicionar a favor do impedimento da presidente há pouco tempo, deputados pró-impeachment comandaram o discurso.

Esperidião Amin (SC) foi o primeiro a falar e já reforçou a posição da sigla. "O nosso partido vai encaminhar voto sim ao impeachment", afirmou. O PP, que pertencia à base do governo, protagonizou idas e vindas na decisão de apoio à presidente e, na última semana, se posicionou favoravelmente ao impeachment, pedindo que todos entregassem os cargos no governo. O partido deve anunciar ainda nesta sexta se fecha questão ou não sobre o assunto, ou seja, se punirá os parlamentares que votarem contra p afastamento de Dilma.

Também endossando o discurso, o deputado Marcus Vicente (ES) disse ter sido um dos primeiros do partido a pedir que os colegas deixassem o governo e entregassem cargos.

Os nomes mais fortes pró-impeachment na bancada, Julio Lopes (RJ) e Jerônimo Goergen (RS) foram os últimos a falar em nome do partido. "Os jovens não podem mais estudar porque usaram o dinheiro do Fies para pedaladas. Os nossos agricultores não têm crédito para comprar máquinas e insumos, porque esse dinheiro foi para as pedaladas", acusou Goergen.

O deputado gaúcho ironizou o discurso ético do governo. "Quem diria que aquele partido dono da ética, da moral e da esperança desse Brasil iria escrever uma triste página da nossa história política?", disse satirizando o início da história do PT e o surgimento da "estrela vermelha".