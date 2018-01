Deputados podem votar requerimento para ouvir Bastos O ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, poderá ser convidado a prestar esclarecimentos na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados sobre denúncia de recebimento ilegal de recursos no exterior. Segundo informou a Agência Câmara, os parlamentares devem votar nesta quarta-feira (5) o requerimento para ouvir o ministro a respeito de reportagem publicada no jornal Folha de S. Paulo em 12 de junho. Na matéria, o empresário Ivo Morganti Junior afirmou ter pago US$ 4 milhões de honorários a Thomaz Bastos em 1993, por meio de remessa ao exterior. De acordo com a reportagem, a Polícia Federal abriu investigação em 2003 e arquivou o caso no ano seguinte, sem ter rastreado a transação nem pedir a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dos citados. O ministro, que negou ter recebido o dinheiro, não foi interrogado pela polícia nem pelo Supremo Tribunal Federal.