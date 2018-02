Deputados negociam educação para brasileiros no Japão O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), e outros deputados que fazem parte da missão oficial em visita ao Japão, debatem com autoridades locais soluções para problemas dos brasileiros residentes naquele país, entre eles a educação. Os chamados dekasseguis encontram dificuldades com seus filhos em idade escolar, já que em muitos casos eles não conseguem se adaptar às instituições de ensino japonesas. O deputado Vital do Rego Filho (PMDB-PB), que participa da comitiva da Câmara, disse que a língua é a principal barreira para o acesso de imigrantes brasileiros a escolas públicas japonesas. "Os dekasseguis também não conseguem pagar escolas particulares que ofereçam aulas em português, por causa do alto custo da mensalidade", explicou Rego Filho. De acordo com a Agência Câmara, os deputados desejam discutir a situação com diretores de grandes empresas, como Honda, Nissan e Toyota. "São os filhos dos funcionários dessas montadoras que passam por estes problemas. Vamos tentar um acordo bilateral, envolvendo as montadoras, para apontar as soluções", disse o deputado Vital Rego Filho.