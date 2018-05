Deputados iniciam discursos sobre impeachment no plenário da Câmara

Depois de quase uma hora de discursos da defesa e acusação no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, foram iniciadas as discussões entre os parlamentares sobre o processo na Câmara. Nesta sexta-feira, 15, os líderes partidários ainda terão uma hora cada para falar, da maior para a menor bancada.

Os primeiros a falar foram os deputados Zé Geraldo (PT-PA) e Luiz Sérgio (PT-RJ). Geraldo afirmou que o processo de impedimento da presidente é "além de ilegal, imoral, pois já nasceu sujo". Para ele, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), resolveu acatar o pedido de impeachment por vingança.

"Que vergonha, juventude brasileira. Que vergonha, juristas brasileiros, professores, trabalhadores. Nós aqui julgando o impeachment instalado por Cunha, que tentou nos chantagear no Conselho de Ética", acusou o petista. Também se posicionaram contra Cunha o líder do PSOL, Ivan Valente (SP) e o líder do PCdoB, Daniel Almeida (BA).

Também já falaram em plenário os parlamentares Weverton Rocha (MA), falando pelo PDT em defesa da presidente Dilma; Augusto Coutinho (PE), com fala oposicionista em nome do Solidariedade; e Pauderney Avelino (AM), a favor do processo de impeachment, pelo DEM.

Na visão do líder do DEM, "o governo agiu de forma irresponsável, mentiu para o povo, e agora só resta fazer justiça". "Impeachment já", completou. Em nome do Solidariedade, Coutinho disse que não se trata de golpe. "É uma obrigação republicana, um mecanismo institucional para afastar governantes que cometem crime", afirmou.

Deputados do PMDB acompanharam, no plenário, o discurso do líder do partido na Câmara, deputado Leonardo Picciani (RJ). A maioria dos presentes é da ala pro-impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os peemedebistas aplaudiram Picciani, quando o líder orientou voto da bancada a favor do impeachment, mesmo com o parlamentar fluminense tendo reiterado seu voto pessoal contra o impedimento.