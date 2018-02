Deputados gaúchos coletam na rua assinaturas para CPI Os deputados da oposição começaram a coletar hoje, nas ruas do Rio Grande do Sul, assinaturas de apoio à criação da uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar supostas irregularidades do governo Yeda Crusius (PSDB). No primeiro ato da campanha, Raul Carrion (PC do B), Raul Pont (PT), Stela Farias (PT) e Elvino Bohn Gass (PT) foram hoje ao Largo Glênio Peres, em Porto Alegre, para pedir a adesão da população à proposta. Uma banca instalada no local recolheu cerca de mil assinaturas.