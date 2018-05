Deputados ganham mais 1 dia para emendas ao pré-sal Os deputados ganharam mais um dia para apresentar propostas de alteração ao texto dos projetos que vão fixar as regras para a exploração e produção do petróleo na camada pré-sal. Não houve quórum para realizar a sessão do plenário da Câmara que contaria prazo para a entrega de emendas. No horário limite de abrir a sessão, às 9h30, apenas dez deputados haviam registrado entrada na Câmara, quando o mínimo exigido é 51. Com isso, o prazo de cinco sessões para a apresentação de emendas deverá se encerrar na quinta-feira.