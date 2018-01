Deputados fiscalizarão importação de produtos do Japão

De acordo com o presidente da comissão, deputado federal Roberto Santiago (PV-SP), "a questão é muito séria para ser tratada de qualquer forma". A preocupação do parlamentar é que, por enquanto, os navios japoneses que estão chegando a Santos saíram do país antes do terremoto de 11 de março.

"Mas, até junho, começam a chegar as embarcações que passaram por todos os problemas provenientes do vazamento de radioatividade de Fukushima", ressaltou Santiago, lembrando que, além de uma eventual contaminação dos trabalhadores, há o problema da contaminação dos alimentos e da água de lastro dos navios. "O que vimos em Santos é que, por enquanto, as medidas a serem tomadas não contemplam todas as necessidades de saúde, sobretudo dos alimentos", disse.

A Anvisa determinou que a vistoria nos navios seja feita na própria embarcação, medida com a qual os integrantes da comissão não concordam, diante da necessidade de coleta das amostras dos contêineres para exames. Em vista da série de dúvidas que não foram respondidas hoje, a Comissão Parlamentar vai se reunir amanhã com representantes da Comissão Nacional de Energia Nuclear para esclarecer todos os pontos. Também estiveram em Santos os deputados Carlos Sampaio (PSDB-SP), Ricardo Izar (PV-SP) e Walter Ihoshi (DEM-SP).