Deputados fazem bolão e acompanham jogo do Brasil Com direito a bolão sobre o resultado do jogo entre Brasil e Coreia do Norte, um grupo de deputados está na sala do café do plenário da Câmara reunido para assistir a estreia da seleção na Copa do Mundo. O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), faz parte do grupo. Minutos antes do início da partida, nove deputados entraram no bolão que arrecadou R$ 450, R$ 50 de cada participante.