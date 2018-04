Deputados em SP cobram lista de servidores da Casa Deputados estaduais da oposição cobraram ontem que a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo divulgue quantos funcionários tem à disposição. Embora a lista com os nomes dos servidores tenha sido publicada na no Diário Oficial, muitos funcionários contratados pela Mesa aparecem como servidores de lideranças partidárias para as quais estão cedidos, e não nos gabinetes onde estão originalmente lotados.