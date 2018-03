Deputados em AL aumentam salários em mais de 100%

Dos 27 deputados, 21 estavam presentes durante a sessão, mas apenas um votou pela manutenção do veto, em votação secreta. Com isso, os parlamentares terão novo subsídio, mas o presidente da Assembleia, deputado Fernando Toledo (PSDB), disse que o reajuste só será implantado quando o Plano de Cargos e Carreira (PCC) dos servidores do Legislativo passar a vigorar.

O aumento para os deputados alagoanos foi motivado pelo reajuste de 61,8% concedido aos deputados federais em dezembro do ano passado. O salário do parlamentar federal passou de R$ 16,5 mil para R$ 26,7 mil. Segundo a Constituição, o limite máximo para implantação de salário aos deputados estaduais é de 75% daquilo que é pago aos federais.