Deputados e senadores emendam folga de carnaval e só voltam segunda

BRASÍLIA - Parlamentares decidiram emendar o feriado de carnaval e devem voltar ao trabalho somente na segunda-feira, 6. Nesta quinta-feira, 2, apenas sete dos 513 deputados marcaram presença na Casa. A última sessão deliberativa foi no dia 22 e a próxima deverá ocorrer na segunda.

Quem esteve na Câmara nesta quinta-feira foi por motivos particulares. A líder do PSB, Thereza Cristina (MS), tinha reunião em um ministério. Darcísio Perondi (PMDB-RJ) disse que, como mora em Brasília, decidiu despachar do gabinete. Também estiveram na Câmara dois deputados do Distrito Federal, Augusto Carvalho (SD) e Izalci Lucas (PSDB). “Fui à Câmara porque sou de Brasília. Achei uma pena não ter sessão”, disse Carvalho. De outros Estados passaram pela Casa Pedro Chaves (PMDB-GO), Geraldo Resende (PSDB-MS) e Expedido Netto (PSD-RO).

O Senado aproveitou o feriado prolongado para fazer reformas no plenário e não houve expediente nesta semana.