Deputados do Solidariedade promovem o 'bolão do impeachment'

BRASÍLIA - Deputados do Solidariedade (SD) lançaram nesta quarta-feira, 13, o "bolão do impeachment", em que cada apostador paga R$ 100 e arrisca o placar contra e a favor do afastamento da presidente Dilma Rousseff, na votação marcada para o próximo domingo, 17.

O dinheiro é arrecadado por Carlos Manato (SD-ES), corregedor da Câmara dos Deputados. Ele é o "tesoureiro" do bolão e não aceita fiado. "Só se pagar na hora", afirmou. Até o final da manhã desta quarta, 14 deputados haviam participado, todos contrários ao governo. "Ainda não convidamos governistas para eles não ficarem nervosos", disse Manato, com uma caneta azul e outra vermelha nas mãos.

Presidente do SD, o deputado Paulinho da Força (SP) apostou em 382 votos a favor do impeachment e 118 contra "Vamos procurar também os petistas para apostar, estamos precisando tirar um dinheiro do PT", ironizou.

Manato disse não temer eventuais questionamentos de governistas. "Isso é uma brincadeirinha entre amigos. Não tem quebra de decoro", afirmou.

Até o momento, o mais otimista é o vice-governador do Amazonas, Henrique Oliveira (SD), que apostou 396 votos a favor do impeachment e 104 contra. O mais pessimista foi Augusto Coutinho (SD-PE), que apostou em 362 votos a pró-impeachment e 144 votos a favor. Caso ninguém acerte o resultado, o dinheiro arrecadado será doado ao sindicato dos servidores do Legislativo, segundo Manato.

Para o afastamento ser aprovado, são necessários pelo menos 342 votos, ou dois terços dos 513 deputados. Manato apostou em 379 votos contra o governo e 117 a favor.