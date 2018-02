Deputados do RS vão às ruas pedir assinaturas para CPI

Além da coleta de assinaturas, os deputados vão entregar ao Ministério Público do Estado representação contra o secretário da Transparência e Probidade Administrativa, Carlos Otaviano Brenner de Moraes, na qual pedem investigação sobre sua conduta. Entre os fatos citados para motivar o pedido, a representação afirma que o secretário atuou "de forma propositiva" para manter contrato que estaria ilegal - expirou no dia 3 de abril - no Detran-RS com empresa responsável pelo guincho de veículos. A empresa cobra do governo suposta dívida contestada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que solicita inspeção no contrato.

A representação será encaminhada também à Corregedoria do Ministério Público e ao Conselho Nacional do órgão, pois o secretário é procurador de carreira. O governo se manifestou por meio de um breve comentário sobre a representação. "O governo acompanha com tranquilidade, com absoluta confiança e certeza na conduta do secretário, cuja biografia é exemplar." A campanha pela CPI conta também com um blog denominado "Zero Corrupção", que exibe a foto dos deputados que assinaram ou não o pedido de investigação. No ano passado, a Assembleia criou CPI para apurar denúncias de irregularidades no Detran gaúcho que teriam desviado R$ 44 milhões, conforme investigação da Polícia Federal.