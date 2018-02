Deputados do RS investigam caso Jango A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul criou ontem uma subcomissão para investigar a morte do ex-presidente João Goulart, ocorrida em 6 de dezembro de 1976. O grupo será formado por quatro deputados, que terão 120 dias para apresentar o relatório final. A subcomissão vai ouvir o uruguaio Mario Neira Barreiro, preso na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas por assalto a carro-forte e tráfico de armas. Funcionário dos serviços de inteligência do Uruguai nos anos 70, ele diz que Jango foi assassinado por ordem do governo brasileiro.