Deputados do PSDB oficializam apoio à candidatura de Fruet Em apenas cinco minutos de reunião, os deputados federais do PSDB aprovaram, nesta terça-feira, por aclamação, o nome do deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR) como candidato à presidência da Câmara. Estão presentes 45 dos 64 deputados tucanos. A indicação de Fruet, feita inicialmente por 13 deputados do PSDB, já havia sido aprovada pelo grupo de parlamentares que se declaram independentes no processo de sucessão na Câmara. São candidatos, além de Fruet, o atual presidente da Casa, deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP), e o líder do governo, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP). O encontro dos deputados tucanos nesta tarde está sendo conduzido pelo líder da bancada na Câmara, Jutahy Júnior (BA), que, há duas semanas, chegou a anunciar o apoio dos deputados do PSDB a Chinaglia. A reunião dos tucanos continua. Eles estão discutindo estratégias para a campanha de Fruet. A eleição é no dia 1º de fevereiro, e os parlamentares têm pouco tempo para pedir votos. Nesta tarde, Aldo recebeu a adesão formal do PSB, sigla que conta com 27 parlamentares na Câmara. Os três concorrentes irão a debate na próxima segunda-feira, às 11 horas, transmitido ao vivo pela TV Câmara. A presidência da Câmara será decidida em 1° de fevereiro, dia da posse dos deputados eleitos em outubro. Vence quem obter 257 votos do total de 513. Se nenhum candidato conseguir atingir mais da metade dos votos, a disputa irá para o segundo turno, entre os dois candidatos mais votados. Com Reuters