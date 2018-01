Deputados do PSDB defendem candidatura de Serra sem prévias

* Atualizado às 20h

Os deputados estaduais do PSDB paulista divulgaram uma nota para defender a candidatura do ex-governador José Serra à Prefeitura de São Paulo sem a realização de prévias. A mensagem reforça publicamente a pressão interna do partido para que Serra aceitasse entrar na disputa.

O texto pede que o ex-governador "aceite o desafio" de representar o partido nas eleições. "Acreditamos que um homem público da qualidade de José Serra (...) não tem que disputar prévias internas do partido", acrescenta a nota assinada pelo deputado Orlando Morando, líder do PSDB na Assembleia Legislativa.

O texto deve dividir ainda mais a base tucana na capital, uma vez que os quatro pré-candidatos do partido insistem na realização de prévias e pedem que Serra se inscreva na disputa caso queira concorrer.

O presidente estadual do PSDB, Pedro Tobias, que também é deputado estadual, rebateu a nota divulgada pela bancada e disse que as prévias para escolha do candidato do partido na capital são "fato consumado". Ele defende a manutenção da eleição interna "enquanto houver mais de um postulante" à vaga.

Leia abaixo a íntegra da nota dos parlamentares tucanos:

"A bancada do PSDB na Assembleia Legislativa de São Paulo, representada por 22 deputados estaduais, vem a público manifestar o seu apoio e desejo para que o ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, José Serra, militante político ativo do Partido Social da Democracia Brasileira, mais uma vez, aceite o desafio de representar o nosso partido nas eleições municipais da capital.

Entretanto, acreditamos que um homem público da qualidade de José Serra, com toda a sua vivência e experiência adquirida nos cargos públicos que ocupou nos últimos anos, amplamente testado e aprovado pela população paulista nas urnas, não tem que disputar prévias internas do partido.

Reconhecemos a grandeza dos que pleiteiam a candidatura e destacamos que todos são homens públicos de respeito e de grande contribuição ao nosso partido. Uma das principais marcas do PSDB sempre foi a unidade e não será diferente nessas eleições municipais. Temos a certeza que vamos seguir unidos para defender o que é melhor para a capital do nosso Estado."

(Com informações de Fernando Gallo, de O Estado de S. Paulo)