Deputados do PSB oficializam apoio à candidatura de Aldo Os deputados do PSB oficializaram seu apoio à candidatura do atual presidente da Câmara, deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), à reeleição. A decisão da bancada foi tomada por aclamação. A deputada Luiza Erundina, no entanto, manteve sua posição em defesa da candidatura da chamada terceira via, que lançou o deputado do PSDB Gustavo Fruet. O deputado Renato Casagrande, eleito senador, disse que Aldo é a possibilidade do equilíbrio das forças políticas na Câmara. Aldo compareceu ao final da reunião do PSB e almoçou com os deputados. O presidente do PSB, governador de Pernambuco, Eduardo Campos, afirmou que o partido mantém uma boa relação com o PT, que tem como candidato o deputado Arlindo Chinaglia (SP), líder do governo. Campos lembrou que o PSB havia sinalizado apoio a Aldo antes mesmo de Chinaglia se lançar candidato. O governador disse entender que, com a entrada de um terceiro candidato, a disputa na Câmara terá dois turnos. Eduardo Campos declarou-se convencido de que Aldo vencerá a eleição com margem de votos mais folgada do que os 11 que teve de vantagem quando foi eleito presidente da Câmara pela primeira vez, 2005. O PSDB oficializou nesta tarde o apoio à candidatura de Fruet. Os três concorrentes irão a debate na próxima segunda-feira, às 11 horas, transmitido ao vivo pela TV Câmara. A presidência da Câmara será decidida em 1° de fevereiro, dia da posse dos deputados eleitos em outubro. Vence quem obter 257 votos do total de 513. Se nenhum candidato conseguir atingir mais da metade dos votos, a disputa irá para o segundo turno, entre os dois candidatos mais votados.