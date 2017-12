Deputados do PMDB do Rio decidem como apoiar Garotinho Deputados estaduais da bancada governista da Assembléia do Rio estão reunidos no auditório regional do PMDB para discutir de que forma irão apoiar a greve de fome do ex-governador do Rio, Anthony Garotinho, pré-candidato do PMDB à Presidência da República. No quarto dia sem comer, Garotinho acordou às 8h15 e recebeu a visita do governador de Sergipe João Alves (PFL), fez exames médicos e logo voltou a dormir. A governadora Rosinha Matheus passou a noite em uma cama armada ao seu lado. Ela saiu às 5h da manhã. Boletim médico com o estado de saúde do pré-candidato ainda não foi divulgado.