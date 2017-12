Deputados do Paraná criam plano de previdência A Assembléia Legislativa do Paraná aprovou, na noite de quinta-feira, 14, projeto de lei que cria o Plano de Previdência Complementar Privado para os deputados estaduais. O sistema é facultativo e contributivo. Por meio dele, os deputados poderão complementar o valor máximo da aposentadoria previsto no Regime Geral de Previdência Social, igualando-se ao rendimento da ativa. Para beneficiar-se, o segurando deverá ter no mínimo 60 anos de idade, ter cumprido pelo menos cinco legislaturas e comprovar 35 anos de contribuição efetiva, para os homens, ou 30 anos, para as mulheres, ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). A remuneração ao aposentado será de no máximo 85% sobre o valor de contribuição em todo o período. Não haverá aporte de recursos por parte da Assembléia Legislativa.