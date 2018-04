Deputados do DF vão ao STJ para pedir cópia do inquérito

Os integrantes da CPI da Corrupção da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que investiga denúncias de corrupção no governo de José Roberto Arruda, se reúnem nesta quarta-feira, 10, às 17h, com o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ-DF), Francisco César Asfor Rocha. Os parlamentares vão pedir, através de um requerimento aprovado por todos os membros da CPI, que seja apresentada uma cópia do Inquérito 650-DF/2009-STJ, inclusive do trecho que é mantido sob segredo de Justiça.

Veja também:

OAB nacional pede saída ou prisão de Arruda

Eleição do presidente da CPI da Corrupção é adiada de novo

O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, pode se manifestar nesta quarta-feira sobre o expediente encaminhado na terça-feira, 9, pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Nacional, que entrou com representação no Ministério Público requerendo medidas judiciais para o imediato afastamento, ou a prisão, do governador, acusado de comandar o esquema de corrupção batizado de "mensalão do DEM", revelado pela Operação Caixa de Pandora.

Nesta terça-feira, pela quarta vez consecutiva, foi adiada a eleição do novo presidente da CPI. A comissão que deve ser formada por cinco membros está desfalcada, com apenas três deputados. O vice-presidente da CPI, Batista das Cooperativas (PRP), informou ontem que uma das vagas deve ser preenchida pelo ex-secretário de Habitação, Paulo Roriz. O quinto membro, segundo Batista, será indicado pelo presidente da Câmara Legislativa, Wilson Lima (PR).

Com informações da Agência Brasil