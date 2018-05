Relator rejeita pedido de Cunha para impugnar depoimento de testemunhas no Conselho de Ética

BRASÍLIA - O deputado Marcos Rogério (DEM-RO), relator do processo por quebra de decoro parlamentar contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), indeferiu nesta quinta-feira, 14, o pedido da defesa para impugnar a oitiva de testemunhas de acusação. Em sua justificativa, o relator usou parte da decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia que negou, no início do mês, uma liminar de Cunha para anular a validade dos depoimentos de oito testemunhas de acusação arroladas no Conselho de Ética da Casa. "Afasto totalmente as impugnações lançadas pelo representado por ausência de fundamento", anunciou Rogério.

O relator diz em sua decisão que o pedido da defesa torna evidente a intenção de limitar o alcance da investigação. "Ao que parece, contudo, o representado não quer deixar nenhuma prova ser produzida. Deseja a produção de um conjunto probatório vazio de qualquer elemento", afirma.

Rogério também decidiu retirar do grupo de testemunhas de acusação o ex-gerente da Área Internacional da Petrobras, Eduardo Vaz Musa, e Jayme Alves de Oliveira Filho, conhecido como Jayme Careca, por reconhecer que os testemunhos não teriam "conexão com o objeto da investigação". O depoimento de Careca foi indicado pelo PSOL, um dos autores da representação. "Isso não quer dizer, contudo, que pela natureza do processo disciplinar, bem assentada no código de ética, não se possa apurar a título de desdobramento outras condutas correlatas, que ao longo da instrução se mostrem pertinentes com as imputações", declara.

Os deputados foram informados que será estudado o ressarcimento dos custos de viagem a Brasília da primeira testemunha ouvida no caso, Leonardo Meirelles, ligado ao doleiro Alberto Youssef.

Mudanças. Repercutiu mal entre os membros do Conselho de Ética a substituição do deputado Fausto Pinato (PP-SP) pela deputada Tia Eron (PRB-BA). Os conselheiros avaliam que mudanças no colegiado durante o processo disciplinar contra Eduardo Cunha (PMDB-RJ), causam desconforto e insegurança. A cúpula do conselho diz que, caso haja tentativa de enterrar o processo no colegiado, haverá recurso direto ao plenário. O presidente do conselho, deputado José Carlos Araújo (PR-BA) avisou que, ganhando ou perdendo, o processo vai ao plenário.

Araújo acredita que a troca de membros titulares aconteceu porque o PRB forçou a saída de Pinato e que "não foi à toa" a escolha de Tia Eron. O parlamentar acredita que a deputada deve favorecer o peemedebista no processo. "Quero ver quem tem coragem de arquivar o processo neste conselho", declarou. Tia Eron ainda não se apresentou aos colegas de conselho.

O relator Marcos Rogério (DEM-RO) disse não ter ainda informação se Tia Eron é aliada ou não de Cunha, mas deixou claro sua insatisfação. "Qualquer mudança neste momento representa no mínimo uma insegurança", comentou. A palavra final do processo, ressaltou Rogério, será do plenário. "O plenário é soberano", enfatizou.

Com Pinato no colegiado, o grupo contrário a Cunha tinha 11 dos 21 votos, mas agora o peemedebista pode ter conseguido mudar a tendência do grupo. Rogério disse que qualquer tentativa de mudança de resultado é "antiético e imoral".

O conselho se reúne nesta manhã em reunião administrativa. O relator informou que ouvirá as testemunhas da acusação até o dia 26. Já manifestaram interesse em colaborar com o colegiado o lobista Fernando Soares, o Fernando Baiano, e o ex-dirigente da BR Distribuidora João Augusto Henriques. As testemunhas devem ser ouvidas nos dias 25 e 26 deste mês. A partir do dia 27, o relator se dedicará à oitiva das testemunhas de defesa. O prazo para conclusão dos trabalhos está previsto para acabar em 19 de maio.