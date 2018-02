Deputados do AM terão agora 5 celulares Os deputados do Amazonas passaram a ter direito de bancar com dinheiro público o uso de cinco celulares, em vez dos três já permitidos. A Assembléia autorizou a compra dos dois celulares a mais. A cota de comunicação, que inclui despesas postais, telefone fixo e celulares dos gabinetes é de R$ 3,2 mil mensais. O salário dos deputados é de R$ 12,28 mil.