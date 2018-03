Deputados dizem que Geddel chorou ao se defender de denúncias em reunião de líderes

BRASÍLIA - Líderes dos partidos da base aliada na Câmara dizem que o ministro-chefe da Secretaria de Governo Geddel Vieira Lima se emocionou e chorou após receber apoio dos parlamentares presentes em reunião no Palácio do Planalto nesta terça-feira, 22. No encontro, o ministro deu explicações aos deputados sobre as acusações feitas pelo ex-ministro da Cultura Marcelo Calero de que fez tráfico de influência para tentar conseguir liberar um empreendimento em Salvador, onde comprou um apartamento na planta. Depois de ouvir desagravo público dos líderes a seu favor, Geddel agradeceu o apoio de todos e contou que "herdou de seu pai", o ex-deputado Afrísio Vieira Lima, morto no início do ano, "este jeito despachado que tem".

A conduta de Geddel está sendo investigada pela Comissão de Ética Pública da Presidência, que abriu processo contra ele na segunda-feira, 21. O ministro, no entanto, não quis comentar o caso alegando que "esse assunto está encerrado". "Peço que me respeitem", declarou, ao voltar de uma reunião com o presidente Michel Temer, para a qual foi convocado, interrompendo o encontro com os líderes, por causa de uma manifestação de índios que ocorria em frente ao Palácio do Planalto.

O líder do DEM, deputado Pauderney Avelino (AM), ao relatar a emoção do ministro lembrou "que este é o jeito dele". "Ele é assim mesmo. Ele chora e chorou ao falar do pai (que morreu no início do ano)", comentou o deputado.

Ao sair da reunião, o líder do governo na Câmara André Moura (PSC-SE) afirmou que um documento a favor de Geddel está pronto e será entregue a ele por todos, em ato solene, no Planalto na tarde desta terça. Ele explicou que a carta ainda não foi entregue porque aguarda as últimas assinaturas de parlamentares que não tinham chegado à capital federal. "Vamos entregar o manifesto pessoalmente esta tarde, em bloco", disse.

O deputado Jovair Arantes (GO), que é líder do PTB, abriu a reunião defendendo o ministro e teve sua fala endossada pelos demais presentes. O líder do DEM, Pauderney Avelino (AM), reconheceu que Geddel errou ao levar ao governo federal um tema "pequeno", "paroquial", mas justificou que "todos somos falíveis". Para Pauderney, Geddel cometeu uma "falha humana" ao "tratar de um assunto que não caberia", mas destacou ser "é preciso passar por cima disso e pensar nos grandes problemas nacionais, ainda mais que o pedido (para interceder na manutenção da obra) não foi aceito".

Apesar de reconhecer que o comportamento de Geddel "não foi adequado", Pauderney minimizou a situação. "Temos problemas enormes no País para resolver". O parlamentar amazonense disse ainda que Geddel deu explicações e todos entenderam. Para ele, houve uma "interpretação de forma equivocada" por Calero. Pauderney afirmou ainda que conversou com o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, sobre o assunto e este lhe assegurou que "não há nenhum problema com o empreendimento".