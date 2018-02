Deputados discutem endividamento rural com José Múcio Os deputados federais Marcos Montes (DEM-MG), presidente da Comissão da Agricultura da Câmara, e Homero Pereira (PR-MT) se reúnem amanhã (9), às 16h30, com o ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, para discutir o pacote de medidas para o endividamento rural, estimado em R$ 120 bilhões. A reunião, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), vai contar ainda com técnicos dos Ministérios da Fazenda e da Agricultura. Além de uma decisão final sobre um pacote de medidas para o endividamento - que foi adiada do final do ano passado para 31 de março, após o fim da CPMF - os deputados irão cobrar do ministro a prorrogação das parcelas das atuais dívidas que vencem entre janeiro e março. De acordo com Montes, "é natural que as parcelas sejam prorrogadas, já que foi o governo o responsável por adiar a proposta de renegociação", afirmou. Já o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, disse hoje que ainda não há uma decisão sobre o assunto. Em dezembro do ano passado, para que o governo pudesse readequar o Orçamento sem os R$ 40 bilhões da CPMF, Stephanes pediu prazo até o último dia de março para apresentar ao setor uma proposta de repactuação. O compromisso do governo federal foi assinado por Stephanes e pelos ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel. Outro tema discutido na reunião de amanhã será a taxação das operações de crédito agrícola em 0,38%, o mesmo porcentual da extinta CPMF, criada na semana passada.