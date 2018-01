Deputados decidem votar texto original do Orçamento Após reunião entre líderes dos partidos com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), os deputados decidiram votar o texto original da PEC do Orçamento Impositivo, sem um porcentual específico para a saúde. De acordo com os líderes, o governo não assumiu o compromisso de evitar a judicialização do processo e a maioria concordou que era mais seguro votar o texto original e deixar para o Senado uma eventual alteração.