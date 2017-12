Deputados de Minas aprovam LDO A Assembléia Legislativa de Minas aprovou ontem, por unanimidade, inclusive com os votos da oposição (bloco PT/PC do B), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Estado. O dispositivo aprovado vai nortear a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2008. A LDO prevê crescimento de 11,1% da receita tributária, que subiria de R$ 21,17 bilhões este ano para R$ 23,5 bilhões em 2008. Já o superávit primário previsto é de R$ 2,3 bilhões. As receitas e despesas do Estado estão estimadas em R$ 32 bilhões, um crescimento nominal de 7,29% sobre o orçamento deste ano.