Deputados da oposição fazem 'apitaço' em votação das desonerações

Brasília - Deputados de oposição fizeram nesta tarde um protesto, com "apitaço" e uma faixa, durante a votação do projeto de lei que revê a política das desonerações que está em andamento no plenário da Câmara. Com os dizeres: "Dilma mentiu, PT traiu, + impostos e + desemprego", os parlamentares interromperam por alguns minutos as discussões.

Após a aprovação de uma emenda que beneficiou o setor de vestuário e acessórios, que deve ter impacto inicial de R$ 1,2 bilhão a menos na arrecadação do governo, os deputados derrubaram item que reduziria crédito presumido para bebidas frias, que poderia afetar ainda mais a intenção do governo de aumentar a arrecadação.

Nesta quinta, o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE) tentou minimizar a derrota do governo na aprovação da emenda sobre vestuário e disse que o mais importante é que o ajuste fiscal proposto pelo governo da presidente Dilma Rousseff já havia conseguido "mais uma vitória". A Câmara vota neste momento o último destaque.