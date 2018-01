Deputados criticam repasse de cadastro do TSE ao Serasa O deputado petista Alessandro Molon (RJ) disse nesta quarta-feira, 7, que deve ser "desfeito imediatamente" o repasse de informações cadastrais de 141 milhões de brasileiros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a Serasa. "Defendo iniciativa imediata. Defendo que nossa Casa procure o TSE, pois entendemos que a decisão é equivocada", afirmou Molon durante audiência pública na Câmara dos Deputados sobre o Marco Civil da Internet, projeto do qual é relator.