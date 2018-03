Deputados convocam Carvalho para falar sobre demarcação de terra indígena

A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 12, o requerimento de convocação do ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, para prestar esclarecimentos sobre a política indigenista do governo federal. O requerimento de autoria do deputado federal Luis Carlos Heinze (PP-RS) foi aprovado por 25 votos favoráveis e 10 contrários, do PT e PMDB.

Os partidos que votaram contra queriam transformar a convocação em convite. Gilberto Carvalho teria aceito participar da audiência como convidado na próxima quinta-feira, 20. No caso da convocação, o ministro deve comparecer à comissão dentro de um prazo de 30 dias.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O deputado federal Reinaldo Azambuja (PSDB-MS) argumentou, em defesa da convocação, que Gilberto Carvalho precisa explicar a declaração de que a presidente Dilma teria dito ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que teria sido melhor a Polícia Federal (PF) não ter cumprido a desocupação da Fazenda Buriti, em Sidrolândia (MS), onde um índio morreu após levar um tiro durante ação policial para reintegração de posse.

A morte de Oziel Gabriel motivou a criação de um fórum de negociação entre proprietários de terra e os índios terena no Estado para discutir a situação da fazenda. Na semana passada, governo também enviou 110 homens Força Nacional para evitar novos conflitos na região.

A crise gerada pela ação de reintegração também teria motivado a saída da antropóloga Marta Maria Azevedo da presidência da Fundação Nacional do Índio (Funai), na semana passada.