Deputados começam a votar fim do voto secreto Os deputados começaram a votar por volta das 17 horas a proposta de emenda constitucional que acaba com a o voto secreto no Legislativo. A votação teve início depois que o líder da minoria, José Carlos Aleluia (PFL-BA), retirou sua proposta que mantinha secreta a votação para as eleições das mesas diretorias da Câmara e Senado e instituindo o voto aberto para as demais votações no legislativo. Com isso, restou apenas o texto do relator, deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP) para ser votado. Durante as discussões, apenas o PFL, o PSDB e o PL defenderam o voto secreto para as eleições da mesa. Os outros partidos - PT, PPS, PSOL, PDT, PCdoB, PMDB, PSB, e PV - defenderam o voto aberto para todas as questões. Todos os partidos orientaram o voto a favor e a votação é nominal com registro do voto no painel eletrônico. O plenário está cheio.