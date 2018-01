Deputados celebram sanção do Orçamento sem vetos

"A presidente Dilma cumpre sua palavra e mantém o compromisso firmado comigo. Votamos o Orçamento e ela sanciona a LDO sem veto ao Orçamento Impositivo!", comentou o peemedebista em seu perfil no Twitter.

O líder do PT na Casa, deputado José Guimarães (CE), também destacou na rede social a sanção do polêmico projeto. "A presidenta Dilma sancionou a LOA sem veto ao Orçamento Impositivo. Tudo conforme o acordado com os líderes partidários", escreveu.

A sanção foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta madrugada. Foram feitos 18 vetos ao texto aprovado pelo Congresso Nacional, em sua maioria, vetos a questões técnicas. O Orçamento Impositivo prevê que é "obrigatória a execução orçamentária e financeira, de forma equitativa, da programação incluída por emendas individuais em lei orçamentária, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior".

O relator da LOA, deputado Danilo Forte (PMDB-CE), disse no Twitter que a proposta sancionada por Dilma "acabará com o fisiologismo". "O Orçamento Impositivo acabará com o fisiologismo criado entre o Executivo e o Legislativo e dará mais agilidade", afirmou.