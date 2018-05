Deputados buscam acordo para discutir Código Florestal Ruralistas e ambientalistas acertaram uma trégua até terça-feira para tentar um acordo na comissão especial criada para discutir mudanças no Código Florestal. Depois do bate-boca de ontem, quando os ruralistas queriam impor o nome do presidente da comissão e do relator, os deputados preferiram adiar a reunião de hoje, que chegou a ser iniciada, mas suspensa em seguida.