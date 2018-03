Deputados baianos vão celebrar missa em Salvador pela saúde de Lula

SÃO PAULO - A bancada do PT na Assembleia Legislativa da Bahia encomendou uma missa para rezar pela saúde do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que recentemente passou por um tratamento contra um câncer na laringe. A data foi escolhida a dedo: sexta-feira, 13 de abril.

"Treze é sempre um número de sorte, não importa se cai na segunda ou na sexta-feira", disse o líder da bancada petista, deputado estadual Yulo Oiticica, fazendo referência ao número do partido nas urnas e minimizando o fato de as sextas-feiras 13 serem consideradas um dia de azar.

A cerimônia está marcada para as 8h, na tradicional Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador. Segundo o deputado, Lula não poderá participar, mas vai enviar uma mensagem que será lida no dia. Membros do partido tanto da esfera estadual quanto da nacional são esperados, como o governador do Estado Jaques Wagner e o presidente nacional da sigla, Rui Falcão.

O câncer de Lula foi diagnosticado em outubro do ano passado. Em 28 de março, após passar por sessões de químio e radioterapia, exames mostraram que o tumor do ex-presidente havia desaparecido.