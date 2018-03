Deputados assistem a filme erótico durante sessão na Câmara

Brasília - A sessão da Câmara dos Deputados na última quarta-feira, 27, teve direito a articulações, gritos, bate-boca e aprovação de questões importantes como fim da reeleição e financiamento privado de campanhas políticas. Mas nada era tão quente quanto o material que o deputado João Rodrigues (PSD-SC) tinha em mãos. Enquanto seus colegas definiam os rumos da reforma política, Rodrigues se distraía com fotos e vídeos pornô em seu celular.

Imagens feitas pelo SBT mostram o deputado de 48 anos, casado e pai de duas filhas, entretido com as cenas de mulheres em situações tão picantes, que a TV se viu obrigada a borrar a tela do celular para exibir a reportagem.

Ao SBT, Rodrigues disse que apenas estava apagando imagens recebidas pelo Whatsapp. "Quando abri, vi algo impróprio, apontei para o colega ao lado, fiz questão de colocar embaixo da mesa para que não fosse visto, vi do que se tratava, e apaguei do meu Whatsapp. Um ato normal como qualquer cidadão de bem, qualquer cidadão brasileiro faz", afirmou o parlamentar, que mostrou as imagens a pelo menos dois outros colegas.

Questionado sobre o ocorrido, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), afirmou que pode haver representação por quebra de decoro contra o deputado. "Foi uma conduta atípica. Mas não tenho condição de avaliar neste momento", afirmou.